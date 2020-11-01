زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب اليمن

كشفت وسائل إعلام سعودية عن تعرض اليمن لزلزال بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر حيث ضرب شرق ‎أرخبيل سقطرى اليمنية.

وكانت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد، أفادت بارتفاع كبير في أعداد وفيات وإصابات زلزال إزمير.

وقالت صحيفة "بيرجون" التركية إن عدد قتلى الزلزال المدمر بلغ 64 شخصا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 940.

كان زلزال بقوة 6.9 درجة ريختر وقع في بحر إيجة، قبالة مركز منطقة سفيريهيسار بإزمير.

وأضافت الصحيفة أن جهود البحث والإنقاذ تتواصل في 9 مبان متضررة جراء الزلزال، الذي خلّف 812 هزة ارتدادية، 40 منها أكبر من 4 درجات ريختر.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب إزمير بلغ 64 وعدد الذين لا يزالون يتلقون العلاج 218.

في حين تم الإعلان عن تهدم حوالي 20 مبنى ، خاصة في منطقة بيرقلي، بحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ ، لقي 62 شخصًا مصرعهم، مات أحدهم غرقًا.