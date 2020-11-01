داود أوغلو: أردوغان أخطر على العالم من كورونا.. ويجب تغيير نظام الحكم في تركيا

دعا أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي اليوم الأحد، لإعادة نظام الحكم البرلماني في البلاد بدلا من الرئاسي الحالي، الذي قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيقه.

وحسب "العربية"، فإن النظام الرئاسي التركي لا يؤمن بالديمقراطية ويصنع الأزمات.

وأضاف أن النظام الرئاسي في تركيا قائم على عدم الكفاءة والتعسف.

وأكد أوغلو أن رجب طيب أردوغان أخطر على العالم من وباء فيروس كورونا.