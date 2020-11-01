أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، ضبط شخص نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة وخادشة للحياء في وسائل التواصل الاجتماعية.
وأفادت الإدارة بأنه بعد البحث والتحري عن صاحب الحساب تم تحديد هويته، وباستدعاء المتهم والتحقيق معه أقر بأن الحساب يعود له، وهو من قام بنشر الصور ومقاطع الفيديو.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد جرى حجز المتهم لدى الإدارة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت إدارة الجرائم الالكترونية أنها تقوم برصد ومتابعة أي أمور تخالف الآداب العامة والقوانين المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتهاون مع من يسيء استخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت.. القبض على شخص نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.