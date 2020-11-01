الكويت.. القبض على شخص نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، ضبط شخص نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة وخادشة للحياء في وسائل التواصل الاجتماعية.

وأفادت الإدارة بأنه بعد البحث والتحري عن صاحب الحساب تم تحديد هويته، وباستدعاء المتهم والتحقيق معه أقر بأن الحساب يعود له، وهو من قام بنشر الصور ومقاطع الفيديو.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد جرى حجز المتهم لدى الإدارة لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت إدارة الجرائم الالكترونية أنها تقوم برصد ومتابعة أي أمور تخالف الآداب العامة والقوانين المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتهاون مع من يسيء استخدامها.