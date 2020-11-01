46290 إصابة جديدة.. فرنسا تسجل زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 46290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت فرنسا عن 231 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 37019 حالة.
فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 1.413.915 حالة منذ بدء تفشي الوباء.
وسجل العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 46 مليونا صباح اليوم الأحد.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 30.7 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و194 ألف حالة.
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