تمويل شخصي بقيمة 5000 ريال يتم الحصول عليه فورياً بعد طلبه وبدون كفيل

يبحث كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي وفوري لكي يعينهم علي متطلبات الحياه، فأن معظم المواطنين السعودية يعانون من ضائقة مالية خصوصاً بعد غلاء الأسعار بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، لذلك قامت بعض الشركات في المملكة العربية السعودية بإقراض المواطنين السعودين لكي يتم التخلص من مشاكلهم المادية وهذه الشركات تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، فأن مؤسسة النقد العربي قامت بعمل منصة سلفة التي تقوم بتمويل المواطنين تمويل شخصي وفوري، بدون تحويل المرتب الشهري وبدون كفيل، كما تقدم منصة سلفة في المملكة العربية السعودية تسهيلات السداد، ويكون مع الاتفاق مع العميل بأسهل الطرق وعلي فترة طويلة، لذلك سنقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري الشروط المطلوبة للحصول علي تمويل منصة سلفة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون العميل سعودي الجنسية ومن أبويين سعوديين. أن يكون عمر العميل المتقدم للتمويل لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عمره عن 65 عاماً. أن يكون العميل المتقدم لطلب التمويل عمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص مدة لا تقل عن ستة أشهر.

شروط الحصول علي تمويل شخصي وفوري من منصة سلفة الإلكترونية في السعوديةمميزات المقدمة من منصة سلفة الإلكترونية

تتميز منصة سلفة الإلكترونية بأنها تقدم تمويل سريع وبشروط ميسرة، وفترة سداد طويلة بالاتفاق مع العميل مسبقاً، ويمكن لأي مواطن أن يحصل علي التمويل وبدون تحويل المرتب الشهري وبدون كفيل، كما يمكن للعملاء الذين حصلوا علي التمويل مسبقاً أن يحصلوا علي تمويل جديد ولكن يكون هناك شرط، أن يتم دفع نصف مبلغ التمويل الذي سبقه، ومن أهم المميزات أنه خاضع للشريعة الإسلامية .

يتميز التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة أنه مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.

يتميز تمويل سلفة بأنه تمويل سريع وفوري في خلال دقائق.

يتميز تمويل سلفة بأنه بهامش ربح منخفض لأي عميل سعودي.

للحصول علي التمويل قم بالدخول الي الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة،وقم بتعبئة كافة البيانات وإرسال المستندات المطلوبة، ثم قم بإرسال الطلب.