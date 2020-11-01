البحث عن اسم المتصل من رقم جواله على الإنترنت

البحث عن اسم المتصل من رقم جواله، هناك العديد من البرامج والتطبيقات التي تعطي نتائج دقيقة منها البرنامج الشهير تروكولور ومنها برامج لا تحتاج إلى تحميل على الهاتف مثال emobiletacker وهي تحتوي على قاعدة بيانات كبيرة في الوطن العربي، كما أن هناك العديد من تطبيقات الهاتف والتي ظهرت مؤخرا وكلها تؤدي إلى نفس الهدف وهو معرفة صاحب الرقم من جواله.

طريقة البحث عن اسم المتصل من رقم جواله

كما ذكرنا فإن هناك العديد من التطبيقات التي تعمل على تعريفك باسم صاحب الرقم وهو الأمر الذي يواجه الكثير من اتصال أرقام غامضة وهل هي أرقام لشركات أو أشخاص والتي غالبا ما تسبب الإزعاج والضيق للبعض من مكالمات لا جدوى منها ويمكنكم التعرف على اسم المتصل من خلال شبكة الإنترنت من موقع emobiletacker مباشراً وبدون تحميل أي تطبيقات وللتعرف على الاسم اتبع الخطوات التالية.

التوجه إلى موقع emobiletacker على شبكة الإنترنت من خلال بحث جوجل.

قم باختيار الدولة التي يتصل منها هذا الرقم وإن كنت بدون علم بمفتاح الدولة أبحث بأول ثلاثة أرقام وهي مفتاح أو كود الاتصال بالدولة.

ثم قم بكتابة الأرقام الظاهرة لديك على شاشة جوالك.

قم بإعادة كتابة الرمز المرئي الموجود أسفل الشاشة.

ثم أضغط على تتبع الرقم ستجد المعلومات التي تبحث عنها وهي اسم صاحب الرقم المتصل.

خطوات البحث عن الاسم من رقم الهاتف

كيفية استخدام برنامج تروكولر

تروكلور هو تطبيق يتم تحميله من خلال ماركت الهاتف للأندر ويد وبعد التحميل يجب أن تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية أو السماح للتطبيق بالتسجيل نيابة عنك عن طريق الجيميل الخاص بك والمسجل على الهاتف الجوال، تروكولور يعمل بطريقتين الألى هو إظهار أي اسم أي رقم يتصل بك على الفور وبمجرد أن يقوم الشخص بالرن على جوالك، والثانية أن يكون لديك رقم بالفعل وترغب في معرفة اسم صاحب هذا الرقم وهنا يجب أن تدخل الرقم في مربع البحث الخاص بتروكولر وسوف يبحث لك على الفور عن الاسم والمدينة إن كان الرقم محلي وليس دوليا.