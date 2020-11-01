اليونان تندد بسلوك تركيا غير القانونى فى البحر المتوسط

وندد وزير الخارجية اليونانى نيكوس دنياس -فى بيان أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الأحد- بـ"السلوك غير القانونى" لتركيا، داعيًا إياها إلى أن "تسحب فورًا" السفينة من المنطقة التى تطالب بها أثينا، وفق تغريدة لوزارة الخارجية اليونانية.
وكانت البحرية التركية أعلنت فى رسالة عبر نظام الإنذارات البحرى "نافتيكس"، أن سفينة التنقيب "عروج ريس" ستواصل مهمتها حتى 14 نوفمبر.
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