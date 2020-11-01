الهند ترفض الخطة الباكستانية لتحديث وضع جزء من كشمير 

رفضت نيودلهي اليوم الأحد خطة إسلام أباد لمنح وضع إقليمي لجيلجيت بالتستان، وهو جزء استراتيجي تسيطر عليه باكستان من منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي يطالب بها الخصمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراغ سريفاستافا إن "حكومة الهند ترفض بشدة محاولة باكستان إدخال تغييرات جوهرية على جزء من الأراضي الهندية".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أعلن عن هذا الاقتراح خلال زيارته للمنطقة على الحدود مع الصين. وتعد جيلجيت بالتستان مفتاح مشروع البنية التحتية الباكستانية الصينية.

وترى الهند، التي تخوض مواجهة مع كل من باكستان والصين، أن منطقة شمال كشمير "محتلة بشكل غير قانوني وقسري". وطالب سريفاستافا باكستان بإخلاء جيلجيت بالتستان على الفور.

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