رسالة من رئيس مجلس الشورى البحريني لرئيس البرلمان العربي.. تفاصيلها

تلقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية تهنئة من علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين بمناسبة توليه منصب رئيس البرلمان العربي.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لمعالي رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، معبرًا عن فائق التقدير والاحترام للمشاعر النبيلة التي تضمنتها رسالة التهنئة، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية والدفع بها إلى آفاقٍ أوسع خدمةً لقضايا الأمة العربية، ومواصلة جهود البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي للتحديات التي تواجهها ولكل من يُحاول التدخل في شؤونها الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار.

وانتخب البحريني عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي فى الجلسة الأجرائية التى جرت يوم 28 أكتوبر الماضي ، ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بمقر جامعة الدول العربية.

وأعلن البرلمان العربي في 19 أكتوبر الماضي تولي عادل العسومي رئاسة البرلمان خلفًا للسعودي مشعل بن فهم السلمي الذي عُين نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي.