الأعنف في العالم| إعصار جوني يجتاح الفلبين.. ونزوح نصف مليون شخص.. صور وفيديو

أظهر تقرير حكومي أوّلي أن إعصار جوني، أقوى إعصار شهده العالم هذا العام، اجتاز جنوب جزيرة لوزون في الفلبين يوم الأحد.

وبحسب تقرير "سي إن إن" الأمريكية، ضربت العواصف العاتية بعض البلدات الساحلية، في حين فاضت الأنهار ودمرت السدود، وأغرقت عدة قرى في بيكول.

وفر أكثر من 390 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانًا، بما في ذلك أكثر من 345 ألفًا إلى مراكز الإجلاء، مما أثار مخاوف بشأن الامتثال للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وجوني واحدة من أقوى العواصف التي تضرب الفلبين منذ إعصار هايان عام 2013 وتسبب في مقتل أكثر من 6300 شخص.

ولقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الأحد، في الفلبين التي اجتاحها إعصار جوني الذي يعد الأقوى الذي تشهده البلاد خلال العام الجاري ودفع السلطات إلى الحديث عن ظروف كارثية.

وضربت العاصفة اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس اليوم حوالى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ورافقتها رياح بلغت سرعتها 225 كلم في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كلم في الساعة، انتزعت أسطح العديد من المنازل والأشجار وتسببت في فيضانات.

ويأتي إعصار جوني بعد أسبوع من مرور إعصار "مولافي" الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإغراق منطقة زراعية كبيرة قبل أن يواصل طريقه إلى فيتنام.

وأعلن حاكم منطقة ألباي لإذاعة محلية أن 7 اشخاص على الأقل بينهم طفل في الخامسة من العمر قتلوا في هذه المنطقة. ودفن معظم الضحايا تحت أوحال بركانية غمرت قريتين قريبتين من بركان مايون النشط.