انطلاق برنامج حماية الأجور الجديد على منصة مدد لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص

تم اليوم إنطلاق برنامج حماية الأجور الجديد على منصة مدد والذي يهدف إلى حماية العاملين فى القطاع الخاص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والذي جاء وفقاً إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يسعي دائما على الحفاظ على حقوق العاملين فى كافة المجالات الحكومية والخاصة، فيما أكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على التطوير الجديد فى برنامج حماية الأجور والذى يمثل خطوة جديدة فى تمكين منشآت القطاع الخاص فى الإلتزام الأمثل فى الحفاظ على حق العامل بالقطاع الخاص.

برنامج حماية الأجور الجديد على منصة مدد

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى وضع نظام مميز لسداد أجور العاملين فى القطاع الخاص بالوقت والتاريخ المحدد دون العبث فى تغيير مواعيد سداد حقوق العاملين، فيما شدد الراجحي على كافة منشآت القطاع الخاص بالتسجيل فى منصة مدد بداية من اليوم الموافق الأول من شهر نوفمبر 2020م، كما أكد أن الوزارة قامت بدراسة كبيرة قبل إنطلاق هذا البرنامج من أجل الوصول إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص فى رفع ملفات أجور العاملين لديها، حتي أصبح بإمكان جميع منشآت القطاع الخاص الدخول على النظام الجديد ورفع كشوفات ملفات أجور العاملين بكل سهولة ويسر، حيث أصبح بإمكان ممثل المنشأة التعرف على مدي إلتزام المنشأة بشكل تلقائي، كما بإمكانه التعرف على المخالفات والتنبيهات.

بداية انطلاق برنامج حماية الأجور فى المملكة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنها قد قامت بالاعلان عن انطلاق البرنامج منذ 7 سنوات تقريباً اي فى عام 2013 وتم خلال السنوات الماضية تطوير البرنامج من مرحلة إلى أخري إلى أن وصلت اليوم إلى كافة المنشآت الخاصة الصغيرة والكبيرة، وجاء إنطلاق البرنامج فى الإصدار الجديد على منصة مدد لكى يتناسب مع الرؤية الجديدة للملكة العربية السعودية وتحقيق تطلعات الوزارة فى حماية حقوق العاملين.