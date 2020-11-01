في "أولد ترافورد".. أرسنال يحقق إنجازا لم يحدث منذ 2006

حقق أرسنال انتصاره الأول على ملعب مانشستر يونايتد منذ عام 2006، الأحد، كما وضع حدا لانتظار استمر 5 سنوات من أجل انتصار خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز على منافس ضمن "الستة الكبار".

ولم يحقق "المدفعجية" فوزا خارج ملعبه على الستة الكبار في 29 مباراة، منذ انتصاره خارج ملعبه على مانشستر سيتي في يناير 2015.

وبهذه النتيجة لا يزال "الشياطين الحُمر" من دون أي فوز على ملعب "أولد ترافورد" في الدوري هذا الموسم، وقدم فريق المدرب أولي غونار سولشار أداء مخيبا للآمال بعد عرضه الرائع خلال الانتصار 5-صفر على لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وجاءت اللحظة الحاسمة عندما دهس بول بوغبا قدم هيكتور بيليرين داخل منطقة الجزاء، حيث حافظ بيير إيميريك أوباميانغ على هدوئه ليسجل من علامة الجزاء.

وسدد البديل دونيفان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد كرة أبدلت اتجاهها لترتطم بالقائم قرب النهاية، لكن المباراة المئة لسولشار كمدرب انتهت بهزيمة تركت فريقه في المركز 15 بسبع نقاط فقط من 6 مباريات، فيما تقدم أرسنال إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة.