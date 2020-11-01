بايدن يعزز تقدمه على ترامب فى 3 ولايات حاسمة

عزز المرشح الديمقراطى جو بايدن تقدمه على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الأيام الأخيرة بولايات حزام الصدأ الثلاث الحاسمة التى فاز بها ترامب، بفارق ضئيل قبل 4 سنوات.





وحسب استطلاعات رأى أجرتها "رويترز - إبسوس" يوم الأحد، فإن بايدن يتقدم على ترامب بنسبة عشر نقاط مئوية فى ولايتى ويسكونسن وميشيجان. كما أشار الاستطلاع، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن المرشح الديمقراطى يتقدم بفارق 7 نقاط فى ولاية بنسلفانيا.

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