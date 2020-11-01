وأضاف جاخاريا، فى بيان أصدره المكتب الصحفى للحكومة الجورجية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "للأسف، لا بد لى من العمل فى نظام مختلف، يوم أمس أكد الموظف الذى كنت على اتصال لفترة طويلة الأمد معه أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لذلك دخلت فى العزلة الذاتية، وسأستمر فى العمل بهذا الوضع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء جورجيا يدخل فى عزلة ذاتية بعد مخالطة مصاب بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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