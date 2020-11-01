فيديو .. مرتزق سورى فى قره باغ: نقاتل مقابل 2000 دولار شهريا

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الأسير أنه من منطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمالى سوريا، قائلًا: "جئنا إلى هنا لنقاتل مقابل 2000 دولار شهريا".
وكان نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرامولوتوف أعرب فى وقت سابق عن خطورة تسلل المرتزقة المشاركين من سوريا وليبيا فى معارك قره باغ إلى روسيا.
يُذكر أن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين كان قد أعلن أن المرتزقة من عناصر التنظيمات الإرهابية الدولية، التى تشارك فى العمليات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، يندفعون بنشاط إلى منطقة النزاع فى كاراباخ، قائلا:" أن الحديث يدور عن آلاف المتطرفين".
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