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سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الإثنين حتى الخميس

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 أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية ابلغت السفارة استئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام  بدءًا من يوم الاثنين المقبل حتى الخميس 5 نوفمبر الجاري،  على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس (PCR) 

ووجه سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح،  الشكر إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

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