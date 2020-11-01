الكويت تحذر من العمالة المنزلية

حذرت مصادر صحية كويتية من العمالة المنزلية المتنقلة، ولا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا وذلك رغم فحص العمالة المنزلية في الكويت يعد أهم شروط الحصول على الإقامة والعمل في البلاد.

ووفق ما ذكرته صحيفة الرأي نقلا عن مصادرها أن ذلك التحذير يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على التأكد من صحة وسلامة العمالية المنزلية، هناك فحص طبي شامل للتأكد من خلو هذه العمالة من الأمراض، سواء التي تم استقدامها حديثًا او ترغب في تجديد الإقامة، بما يضمن اللياقة الصحية الكاملة لهذه العمالة».

وأفادت الصحيفة بأن العمالة المنزلية المتنقلة، التي تؤدي خدماتها لأكثر من أسرة وفق ساعات محددة، ربما تحمل بعض أشكال العدوى الفيروسية لأن العاملة المقيمة في البيت تكون صحتها وحالتها معروفة لأهل البيت، بخلاف العمالة التي تأتي لتؤدي عملها لساعات محددة وتغادر، وقد لا تفصح عن بعض ما تعانيه من أعراض مرضية وهو ما قد يتسبب بنقل العدوى».

وأهابت المصادر بالأسر المشغلة لهذه النوعية من العمالة توخي الحذر، حرصًا على صحتها وسلامتها وتجنبا للإصابة بأي أمراض معدية.