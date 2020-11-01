فرنسا: الإسلام السياسي يسعى إلى تقسيم المجتمع

علق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، لأول مرة على حوادث الإرهاب المتطرف التي تضرب البلاد، بعد سلسلة هجمات شهدتا فرنسا على مدار الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي في حوار مع قناة "تي إف 1" الفرنسية إن "هناك عدو أعلن الحرب على فرنسا.. الإسلام السياسي والراديكالي"، معتبرا أن بلاده يجب أن تربح المعركة الأيدولوجية.
وأضاف كاستكس "هذا العدو يسعى أولا قبل كل شيء إلى تقسيمنا وتفرقتنا وتفتيت قيم المجتمع الوطني".
واستنكر المسؤول الفرنسي التنازلات التي تم تقديمها في هذا الشأن على مدار السنوات الماضية، وأضاف "الطريقة الأساسية لكسب أي معركة هي أن يتحد المجتمع الوطني".
وشهدت فرنسا الخميس، هجوما بسكين في كنسية نوتردام بمدينة نيس قتل خلاله 3 أشخاص على يد مشتبه به تونسي، أعقبه هجوم طعن امس السبت، ضد كاهن يوناني في مدينة ليون.
ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الماضي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.
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