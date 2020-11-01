عودة الإغلاق.. موجة كارثية لفيروس كورونا في بريطانيا وإجراءات صارمة للمواجهة

أعاد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، البلاد إلى المربع الأول الليلة الماضية عندما كشف النقاب عن إغلاق دراماتيكي جديد على المستوى الوطني لمدة شهر "لتجنب كارثة طبية وأخلاقية" آمرًا البريطانيين بالبقاء في المنزل.

وبعد أسابيع من إصراره على التمسك بالقيود المحلية، أكمل رئيس الوزراء منعطفًا مهينًا بإعلانه قيودًا شاملة لفيروس كورونا في إنجلترا في مؤتمر صحفي في وقت الذروة إلى جانب كبار خبراء الطب والعلوم كريس ويتي وباتريك فالانس.

وقال جونسون إن الإجراءات الصارمة - التي دخلت حيز التنفيذ من منتصف ليل الخميس حتى 2 ديسمبر - كانت الطريقة الوحيدة لتجنب التنبؤات القاتمة بحدوث 85000 حالة وفاة هذا الشتاء، وهي أعلى بكثير من "أسوأ حالة معقولة '' سابقة، عندما تعرضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية للغرق من قبل فى عيد الميلاد.

وقال إنه بخلاف ذلك سيتعين على الأطباء الاختيار بين إنقاذ مرضى كوفيد وأولئك الذين يعانون من أمراض أخرى.

وأضاف جونسون "لا يمكن لأي رئيس وزراء مسؤول أن يتجاهل رسالةالأرقام وعلينا أن نكون متواضعين في مواجهة الطبيعة".

وأشار جونسون إلى أن الإجراء لم يكن مماثلًا لشهر مارس، حيث صدرت أوامر لقطاعات رئيسية في الاقتصاد بالبقاء مفتوحة، لكنه قال إنه ليس لديه أوهام بشأن مدى صعوبة ذلك.

وأعلن أن خطة الإجازة سيتم تمديدها لفترة، بدلًا من أن تنتهي غدًا كما كان مخططًا في الأصل، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يضيف 7 مليارات جنيه إسترليني أخرى إلى جبل ديون وزارة الخزانة المتصاعد.

ورفض جونسون استبعاد تمديد الإجراءات إلى ما بعد تاريخ الانتهاء المقترح.

وردا على سؤال عما إذا كان الوقت كافيا قال رئيس الوزراء "آمل ذلك. لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنه سيكون كذلك. لكن العلم سيقودنا.

وحث جونسون الجمهور، قائلا "ابق في المنزل ، احمِ هيئة الخدمات الصحية الوطنية وانقذ الأرواح".

وحاول إرسال رسالة أكثر تفاؤلًا بقليل، قائلًا إنه يأمل في أن تكون شدة الأزمة تعني أن العائلات ستتاح لها فرصة التجمع معًا في عيد الميلاد.

وأضاف "أنا واثق من أننا سنشعر بأننا مختلفون للغاية وأفضل بحلول الربيع".

وفي آخر تقييم قاتم له، اقترح السير باتريك أن الهيئة سوف تغمرها الإصابات بحلول منتصف ديسمبر، حتى مع زيادة القدرة وتأجيل الإجراءات الاختيارية.

وقال إن هناك احتمالًا بأن تكون الوفيات "مضاعفة أو أكثر مقارنة بالموجة الأولى".

وقال البروفيسور ويتي:"إن التقدم مطرد ولدينا الآن العديد من المستشفيات مع عدد أكبر من المرضى .. مما كان عليه في ذروة الربيع".

وسيشهد الضغط الوحشي - الذي وصف بأنه "المستوى الرابع"إغلاق المتاجر غير الأساسية في إنجلترا، والحانات والمطاعم على الرغم من التأثير "المدمر تمامًا" على قطاع الضيافة المعطل بالفعل.

وسيتم منع الأسر من الاختلاط بالداخل خلال هذه الفترة، وسيُطلب من الأشخاص عدم مغادرة المنزل والسفر إلى الخارج إلا لأسباب ضرورية، مثل العمل الذي لا يمكن تأديته عن بُعد، أو ممارسة الرياضة.

وعلى عكس إغلاق مارس، ستظل المدارس والجامعات مفتوحة رغم تحذير النقابات من أنها مفتاح الانتشار.

وعندما تنتهي القواعد في بداية ديسمبر ، سيتم إعادة تطبيق نظام المستويات، مما يثير تساؤلات حول المقياس الذي سيتم استخدامه للحكم على ما إذا كان يمكن تخفيف قيود منطقة ما، أو تشديدها.

وحذرت صناعة الضيافة من أنها تواجه كارثة وخسارة الملايين من الوظائف في أعقاب أنباء الإغلاق، على الرغم من تعهد الحكومة بضخ المزيد من الأموال.

وسجلت المملكة المتحدة 23254 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ارتفاعًا من 21915 حالة مسجلة في اليوم السابق.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، تظهر أحدث الأرقام الحكومية أيضًا أنه تم تسجيل 162 حالة وفاة مرتبطة بـ COVID-19 يوم الأحد، انخفاضًا من 326 حالة يوم السبت.

يأتي ذلك بعد أن تجاوز عدد الحالات المؤكدة في المملكة المتحدة حاجز المليون يوم السبت. سجلت البلاد الآن ما مجموعه 1،034،914 حالة. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات المسجلة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي 46717.

تأتي أحدث الأرقام بعد الإعلان عن وضع إنجلترا في حالة إغلاق ثانية اعتبارًا من الخميس. ومنذ ذلك الحين ، قال وزير مجلس الوزراء مايكل جوف لشبكة سكاي نيوز إنه يمكن تمديد الإجراءات إلى ما بعد 2 ديسمبر إذا لزم الأمر.