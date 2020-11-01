الملكة رانيا للاردنيين : تعبوا كثيرا ... دعونا نلتزم من اجلهم

دوت الخليج :- وجهت الملكة رانيا رسالة تعزية بكافة الاطباء الذين رحلوا متأثرين بفيروس كورونا . وقالت الملكة في تغريدة على تويتر السبت : أنعم الله على وطننا بجيش أبيض لم يبخل على أبنائه بالجهد والرعاية... تركوا بيوتهم ليحموا منزلهم الاكبر ...وابتعدوا عن ابنائهم وبناتهم ليفرح كل ابن وابنة بشفاء اهلهم. رحمة الله على كل من فقدناهم من كوادرنا الطبية. تعبوا كثيرا فدعونا نلتزم من اجلهم.

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