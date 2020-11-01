مصدر : الاصابات بكورونا بين الاطباء الاردنيين بالمئات ولم نتمكن من حصرها

دوت الخليج :- ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى 9 وفيات، بحسب ما ذكر القائم بأعمال نقيب الأطباء، محمد الطراونة، السبت، مشيرا إلى "نقص شديد" في وسائل الوقاية المتوفرة لحماية الأطباء من الوباء.

الطراونة قال : "فقدنا خيرة من أطبائنا من مرتبة استشاري وارتفع اليوم (السبت) العدد إلى 9 من زملائنا".

"كنا نتلقى اتصالات من زملائنا يتحدثون فيها عن نقص شديد من وسائل الوقاية الشخصية يمكن أن يكون واحد من الأسباب" في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بين الكوادر الصحية ، وفق المملكة .

واشار : الاصابات بكورونا بين الاطباء بالمئات ولم نتمكن من حصرها .