موقع أمريكي: ترامب يجهز مفاجأة للأمريكيين ليلة الانتخابات

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقربين منه أنه سيعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء الثلاثاء، إذا بدا أنه متقدم، حسبما أكدت 3 مصادر مطلعة على الأمر.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مصادره أن ترامب يخطط لإعلان انتصاره، حتى قبل تأمين الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي، أو الكلية الانتخابية، والتي تتوقف على ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا.

وأوضح الموقع أن ترامب تحدث سرا بشيء من التفصيل عن هذا السيناريو، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأخذ يصف خططه للصعود إلى المنصة ليلة الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر والإعلان عن فوزه.

ولكي يحدث ذلك، يقول حلفاء ترامب، إنه سيحتاج للفوز بشكل كاسح، أو يكون له أفضلية في ولايات أوهايو وفلوريدا ونورث كارولينا وتكساس وأيوا وأريزونا وجورجيا.

وحسب التقرير، يخطط فريق ترامب مسبقا للادعاء بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد تم فرزها بعد يوم الثالث من نوفمبر، واعتبار ذلك دليلا على التزوير، رغم أنها عملية فرز مشروعة لكن يمكن أن تصب في صالح الديمقراطيين.

ويقول العديد من المحللين إنه في ليلة الانتخابات، من المحتمل أن يظهر ترامب متقدما فى ولاية بنسلفانيا، على الرغم من أن النتيجة النهائية للولاية يمكن أن تتغير بشكل كبير حيث يتم عد بطاقات الاقتراع عبر البريد خلال الأيام التالية.

وبناء على ذلك، يستعد فريق ترامب للادعاء أنه إذا غيرت عملية الفرز المتأخرة النتيجة في ولاية بنسلفانيا عن التي ظهرت في ليلة الانتخابات، فإن الحجة ستكون "الديمقراطيين سرقوا الانتخابات".

ورد مدير الاتصالات في حملة ترامب الانتخابية تيم موروتو على هذه الأنباء قائلا إنها صادرة من أشخاص يحاولون إثارة الشكوك حول فوز ترامب مجددا.

من جانبه توقع جيسون ميللر كبير مستشاري حملة ترامب أن المرشح الجمهوري سيعاد انتخابه بسهولة ولن يكون بمقدور الديمقراطيين تغيير النتائج مهما فعلوا.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب.