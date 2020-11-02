لأول مرة في تاريخها الحديث.. أمريكا تنتظر عنفا ونزاعات خلال الانتخابات الرئاسية

أطلقت مجموعة من الخبراء التي ترصد العنف في جميع أنحاء العالم، تحذيرا غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة.

في تقرير مكون من 30 صفحة، حذر متتبعو التهديدات في مجموعة الأزمات الدولية - وهي منظمة تقدم تقارير متكررة عن عدم الاستقرار في الدول المتهاوية ومناطق الحرب - من أن أمريكا المستقطبة بشدة تواجه "خطرًا غير مألوف" في الأيام المقبلة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كتبت المجموعة إنه "بينما اعتاد الأمريكيون على مستوى معين من الاحتقان في هذه الحملات التي تُجرى كل أربع سنوات، فإنهم لم يواجهوا في الذاكرة الحية الاحتمال الواقعي بأن الرئيس الحالي قد يرفض النتيجة أو أن العنف المسلح قد ينتج".

وتسرد "ICG" في تقريرها، الذي صدر الأسبوع الماضي، تسرد عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف في يوم الانتخابات وما حوله، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، والجدل الأخير حول العدالة العرقية في أمريكا، وصعود الجماعات المسلحة، وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية متقاربة أو متنازع عليها.

كما تلقي المجموعة باللوم على أعمال العنف المحتملة على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كتبت أن "خطابه السام واستعداده للنزاع القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية ليس لهما سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث ''. ذلك على الرغم من أن ترامب زعم خلال حملته أنه يرفض كل أشكال العنف.

يشير باحثو الصراع في ICG أيضًا إلى محاولات ترامب لتقليل الثقة في التصويت بالبريد كعنصر آخر للعنف المحتمل في حالة إطالة نتائج الانتخابات أو الطعن فيها، وكتبوا: احتيال واسع النطاق وسعى إلى نزع الشرعية عن عد الأصوات بعد يوم الانتخابات.

قالت "ٍسي إن إن" إن احتمال وقوع أعمال عنف مرتبط بالانتخابات أمر تستعد وكالات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لمكافحته.

وفي لوس أنجلوس، نظم قسم شرطة المدينة دورات تدريبية خاصة لمدة ساعات للموظفين على إدارة الحشود، بما في ذلك استخدام قوة أقل من فتاكة.

قال أحد مسؤولي الشرطة المخضرمين رفيعي المستوى إنه لم يتذكر هذا المستوى من الاستعداد قبل أي انتخابات خلال أكثر من ثلاثة عقود قضاها في الوظيفة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا ​​عن الأمر: "لم أر شيئًا كهذا قط". وقال المصدر "نحن نفعل كل ما في وسعنا لنكون مستعدين لحماية المدينة، ولا نؤذي أنفسنا، ولا نصبح القصة".

نشرت إدارة شرطة مدينة نيويورك بالفعل مئات من الضباط الإضافيين في جميع أنحاء المدينة للمساعدة في أي قضايا تتعلق بمواقع التصويت.

نظرًا لأن بعض الشركات في المدينة تقوم بغلق النوافذ ووضع ألواح خشبية أمام الواجهات الزجاجية تحسبًا للاضطرابات، بما في ذلك متجر "Macy's" الرائد الشهير في مانهاتن، قال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا يوم الجمعة إن "الشرطة لا تخبر الناس بتحصين متاجرهم، لكننا نتلقى هذه الأسئلة من الناس".

وتواصلت سي إن إن بالعديد من إدارات الشرطة الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي أشار العديد منها إلى أنها تستعد لأي خلافات متعلقة بالانتخابات، وقلصت من الوقت التقديري للضباط حول يوم الانتخابات، وستقوم بتشغيل مراكز القيادة لرصد القضايا المحتملة.

وتسرد مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في ضمان نزاهة الانتخابات الأمريكية لعام 2020 وربما منع نشوب نزاع، على سبيل المثال، يحث الخبراء مسؤولي الحكومة الحكومية والمحلية على التعرف قدر الإمكان على الأدوات والموارد المتاحة لهم لصد ترهيب الناخبين إذا دعت الحاجة، بالإضافة إلى الآليات التي يمكنهم استخدامها لتمديد ساعات الاقتراع و إجراء ترتيبات أخرى في حالة إبطاء التصويت أو تعطيله لأي سبب من الأسباب.

يقول مراقبو النزاعات في ICG أيضًا إن الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي لها أدوار مهمة في ضمان ألا تؤدي المعلومات المضللة إلى إثارة العنف.

يحذر الخبراء أيضًا من أن مثل هذه الاحتياطات ستكون حاسمة بشكل خاص في تغطية ولايات القتال لعام 2020.

كما ذكرت "سي إن إن" سابقًا، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤخرًا عن خطوات تتخذها للحد من المعلومات المضللة عن الانتخابات. وقالت الشركة إن المستخدمين، بما في ذلك المرشحين السياسيين، لا يمكنهم المطالبة بفوزهم في الانتخابات قبل أن يتم استدعاؤها رسميًا. تتطلب معايير "تويتر" الجديدة لذلك إما إعلانًا من مسؤولي الانتخابات بالولاية أو إسقاطًا عامًا من اثنين على الأقل من منافذ الأخبار الأمريكية الرسمية.

تشير ICG إلى أن الحكومات الأجنبية تتحمل أيضًا المسؤولية في منع العنف المرتبط بالانتخابات داخل الولايات المتحدة. ويحذر التقرير القادة الأجانب من الاعتراف المبكر بالفائز في انتخابات 2020 الرئاسية قبل المصادقة على الأصوات.

وفي اللغة التي لا يعتاد الأمريكيون على الاستماع إليها من الأبحاث التي تغطي الدول النامية والمتهاوية، تكتب مجموعة الأزمات الدولية أنه "يجب على القادة الأجانب الضغط على نظرائهم الأمريكيين لاحترام المعايير الديمقراطية".