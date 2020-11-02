دوت الخليج -

أمريكا تسجل 80,932 إصابة جديدة بكورونا أمريكا تسجل 80,932 إصابة جديدة بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 80,932 إصابة مؤكدة و 823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " الأحد"، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,105,230 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 229,932 حالة وفاة.



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