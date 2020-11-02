إصابات كورونا فى أمريكا تواصل الصعود قبيل الانتخابات

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب "روسيا اليوم"، إن إجمالى عدد إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و105230 حالة بزيادة 80932 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 229932 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 823 آخرين.
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذى يصيب الجهاز التنفسى ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة السبت، مقارنة بتقريرها فى اليوم السابق.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.
وفى أكتوبر، سجلت 31 ولاية أرقاما قياسية للحالات الجديدة وسجلت 21 ولاية أرقاما قياسية لمرضى كوفيد-19 فى المستشفيات بينما سجلت 14 ولاية زيادات قياسية فى الوفيات.
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