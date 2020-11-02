البرلمان النمساوى يصدق على قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمواجهة وباء كورونا

وقال فولفانج سوبوتكا رئيس البرلمان، فى مؤتمر صحفى، إن اللجنة الرئيسية فى البرلمان أعطت الضوء الأخضر للحكومة لتنفيذ إجراءات كورونا الجديدة بموافقة أغلب الأحزاب.
وأضاف سوبوتكا، أنه لا شيء يقف فى طريق الحكومة لتنفيذ إجراءات كورونا الجديدة، بعد اعتماد البرلمان جميع القرارات، وخاصة قيود الخروج الليلى من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن عدة أحزاب من خارج الائتلاف الحكومى أيدت القرارات، وفى مقدمتها الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب نيوس.
وتابع سوبوتكا، أن القرارات تهدف إلى مساعدة المستشفيات على تجاوز الأزمة، وخاصة فى ضوء التحميل الزائد على وحدات العناية المركزة بسبب التنامى السريع للإصابات الجديدة.
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