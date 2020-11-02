مصري مقيم في الكويت يرمي أكثر من 400 ألف جنيه في القمامة.. تفاصيل

ذكرت صحيفة الراي الكويتية، حادثة غريبة بطلها مقيم مصري في الكويت، وذلك عقب إلقاءه مبلغ كبير في القمامة بالخطأ.

ورمى مقيم مصري في الكويت، مبلغ 8 آلاف دينار كويتي، أي ما يعادل 26 ألف دولار، في القمامة عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، رمى المقيم المبلغ الذي كان موضوعا في كيس إلى جانب أكياس أخرى فيها قمامة في الحاوية، عن طريق الخطأ، وعندما عاد لتفقد المبلغ علم أنه قام برميه في القمامة، وبالعودة إلى مكان رميه لم يعثر عليه، لرفع سيارة البلدية كل الأكياس من الحاوية.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد تقدم المقيم المصري الجنسية، ببلاغ إلى الجهات الأمنية مرفقا إياه بمستند استلامه للمبلغ، حيث باشرت إدارة المباحث إجراءات التحري لمعرفة صحة البلاغ وملابسات القضية.

يذكر أن الجالية المصرية في الكويت هي الأكبر، حيث يتواجد ما يقرب من 600 ألف مصري في الكويت.