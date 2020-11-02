أشهر المراسلين الأجانب.. وفاة روبرت فيسك عن عمر يناهز الـ 74 عاما

تُوفي المراسل الصحفي والكاتب البريطاني المخضرم، "روبرت فيسك"، في عاصمة أيرلندا دبلن، عقب إصابته بسكتة دماغية.
وتعرض فيسك لوعكة صحية شديدة الجمعة الماضي، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث توفي عقب فترة قصيرة، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.
يذكر أن "فيسك"، كان من أكثر المراسلين البريطانيين احتراما وإثارة للجدل في العصر الحديث، حيث وصفته صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية في عام 2005 بأنه أشهر المراسلين الأجانب.
بدأ فيسك حياته المهنية في الصحافة بصحيفة "صنداي إكسبريس"، لكن كانت علاقة قصيرة قبل أن ينتقل إلى "التايمز".
وبعد أن صنع لنفسه اسما كبيرا في أيرلندا، انتقل فيسك لفترة وجيزة إلى البرتغال ثم إلى بيروت، حيث عمل كمراسل للتايمز في الشرق الأوسط.
وشارك في تغطية العديد من الأحداث التاريخية الهامة، مثل الحرب الأهلية اللبنانية، والغزو الروسي لأفغانستان، والثورة الإيرانية، والجرب الإيرانية العراقية.
انضم فيسك في عام 1989 إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وكان يخطط في أيامه الأخيرة بالعودة إلى الشرق الأوسط.
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