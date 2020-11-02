وصول نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بالجزائر لـ 23.7%

كشفت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، عن وصول المشاركة الإجمالية في استفتاء على التعديل الدستوري بالجزائر حيث وصلت إلى 23.7%.
وبدأ الناخبون الجزائريون، صباح أمس الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
وتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري في الثامنة من صباح أمس(التاسعة بتوقيت القاهرة) إلى صناديق الاقتراع وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا، تبعا لبروتوكول صحي أعد خصيصا للاستفتاء.
ويجيب المشاركون في الاستفتاء، على سؤال حول ما إن كانوا يوافقون على ما تضمنه مشروع تعديل الدستور أم لا، إذ خصصت ورقة زرقاء للمصوّتين بـ"لا"، وورقة بيضاء لمن يصوّتون بـ"نعم" لتعديل الدستور.
وكانت عملية الاقتراع قد انطلقت في المكاتب المتنقلة، يوم الخميس الماضي في ولايات إيليزي وتندوف وتمنراست، لتمكين المسجلين من البدو الرحل من التصويت.
وحظي الاستفتاء بتأمين شامل تنفيذا لتعليمات الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الذي أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الاستفتاء.
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