مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع فوز بايدن فى انتخابات أمريكا

توقعت مكاتب المراهنات البريطانية، انتصار المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، على منافسه الجمهورى، الرئيس الحالى، دونالد ترامب، فى الولايات المتأرجحة.





وبحسب بيانات أكبر مكاتب المراهنات البريطانية بينها "William Hill" و"Bet365" و"SkyBet"ـ إضافة إلى "PaddyPower" الإيرلندية، تبلغ حظوظ بايدن للفوز فى ولاية بينسيلفانيا من 69% إلى 71% مقابل 36%-38% لدى ترامب، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم". بينما يقدر احتمال انتصار المرشح الديمقراطى فى ولاية جورجيا بـ60% مقابل 48% لمنافسه الجمهورى، بينما تشير بيانات مكاتب المراهنات إلى نفس الحظوظ بشأن التصويت فى ولاية فلوريدا. وتقدر مكاتب المراهنات احتمال انتصار بايدن فى الانتخابات الرئاسية بشكل عام بـ67%-71%.

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