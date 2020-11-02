رويترز: رئيس منظمة الصحة العالمية يخالط شخصا مصابا بكورونا

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، عن مخالطة رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مواصلة العمل لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، مشيرة إلى اجتماع افتراضي بين مجموعة من الخبراء الدوليين ونظرائهم من الصين لهذا الغرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنهم يعملون على تعقب الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا وتحديد أصل الفيروس بالشراكة مع جميع الأطراف.

وأوضح أن الفيروس يؤدي بالنسبة لمجموعة كبيرة من الناس، إلى آثارا ومضاعفات خطيرة بعيدة المدى.

وأضاف أدهانوم أنه من الضروري أن تدرك الحكومات خطورة الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا، وأن تضمن الخدمات الصحية اللازمة لجميع المرضى.