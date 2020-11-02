سوسيداد يستعيد صدارة الليغا.. وسيلفا يسجل هدفه الأول

واصل ريال سوسيداد أداءه المذهل وسحق مضيفه سلتا فيغو 4-1، الأحد، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة.
وأحرز دافيد سيلفا هدفه الأول مع سوسيداد في منتصف الشوط الأول، وبعد ذلك بقليل عزز ميكيل أويارزابال مهاجم إسبانيا التقدم بعدما تابع تسديدته المرتدة من القائم.
وجعل ويليان جوزيه النتيجة 3-صفر في الشوط الثاني، عندما حول تمريرة كريستيان بورتو العرضية في الشباك.
وقلص إياغو أسباس الفارق لسلتا فيغو المتعثر من ركلة جزاء، لكن جوزيه حسم الفوز الكبير لسوسيداد ليخفف آلام الهزيمة أمام نابولي في الدوري الأوروبي، الخميس الماضي.
ورفع سوسيداد رصيده إلى 17 نقطة من 8 مباريات، متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد الذي خاض 7 مباريات.
وعزز الفريق القادم من إقليم الباسك رصيد أهدافه إلى 18 هدفا، منها 14 في آخر 4 مباريات.
وفي المقابل، توقف رصيد سلتا عند 6 نقاط في المركز 17.
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