وفاة الصحفى البريطانى الشهير روبرت فيسك عن 74 عاما

وبحسب ما ورد نُقل الصحفى والكاتب إلى مستشفى سانت فينسينت فى دبلن بعد أن أصبح على ما يرام يوم الجمعة.

وأكد مصدر فى صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حيث يعمل فيسك مراسل الشرق الأوسط ، نبأ وفاته.

نقل فيسك إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغيةب، وفقًا لتقرير فى صحيفة آيرش تايمز.

ووصفته صحيفة نيويورك تايمز فى 2005 بأنه "ربما أشهر مراسل أجنبى فى بريطانيا، فاز فيسك بالعديد من الجوائز المرموقة على مدار حياته المهنية لتغطيته للشرق الأوسط.