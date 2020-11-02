أول تعليق من رئيس الصحة العالمية عقب مخالطته لمصاب بكورونا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدخول في عزل صحي، وذلك عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر: "اختلطت بشكل مباشر بشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، أنا بخير ولم يظهر أي أعراض علي، لكني سأدخل عزل صحي الأيام المقبلة، سأكون على تواصل مع منظمة الصحة، وامارس عملي من المنزل".

واضاف: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للأرشادات الصحية، هذه هي الطريقة التي سنكسر بها سلاسل كورونا، وقمعه، وحماية النظم الصحية".

وتابع: "أنا وزملائي في العمل سنستمر في الانخراط مع شراكائنا من أجل انقاذ الأرواح وحماية المستضعفين".

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت عن مخالطة رئيس منظمة الصحة العالمية لشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.