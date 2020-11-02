عداد كورونا في العالم.. ما يقرب من 47 مليون إصابة و1.2 مليون وفاة

أفادت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن وصول إصابات فيروس كورونا في العالم إلى ما يقرب من 47 مليون إصابة، إلى جانب تسجيل 1.2 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس.
وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدخول في عزل صحي، وذلك عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر: "اختلطت بشكل مباشر بشخص ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، أنا بخير ولم يظهر أي أعراض علي، لكني سأدخل عزل صحي الأيام المقبلة، سأكون على تواصل مع منظمة الصحة، وامارس عملي من المنزل".
وأضاف: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للأرشادات الصحية، هذه هي الطريقة التي سنكسر بها سلاسل كورونا، وقمعه، وحماية النظم الصحية".
وتابع: "أنا وزملائي في العمل سنستمر في الانخراط مع شراكائنا من أجل انقاذ الأرواح وحماية المستضعفين".
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