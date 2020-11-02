بي بي سي: الأمير ويليام أصيب بفيروس كورونا ابريل الماضي

ذكرت مصادر إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الأمير ويليام، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في ابريل الماضي، بالتزامن مع إصابة والده ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.

وأكد المتحدث باسم ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز الأمير تشارلز - أنه بعد أسبوع من تأكيد إصابته بفيروس كورونا - قد تم شفاؤه وهو الآن في صحة جيدة، وقد خرج من العزل الذاتي، وذلك في نهاية مارس الماضي وبداية ابريل.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، عن مخالطة رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مواصلة العمل لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، مشيرة إلى اجتماع افتراضي بين مجموعة من الخبراء الدوليين ونظرائهم من الصين لهذا الغرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنهم يعملون على تعقب الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا وتحديد أصل الفيروس بالشراكة مع جميع الأطراف.

وأوضح أن الفيروس يؤدي بالنسبة لمجموعة كبيرة من الناس، إلى آثارا ومضاعفات خطيرة بعيدة المدى.

وأضاف أدهانوم أنه من الضروري أن تدرك الحكومات خطورة الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا، وأن تضمن الخدمات الصحية اللازمة لجميع المرضى.