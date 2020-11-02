رئيس منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بعد مخالطة مريض كورونا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه فرض عزلا ذاتيا على نفسه، بعد مخالطته لمريض بفيروس كورونا المستجد.

وقال أدهانوم في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "تم التأكد من تواصلي مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19. أنا بخير ومن دون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسأعمل من المنزل".

وتابع: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال كوفيد 19 والقضاء على الفيروس وحماية الأنظمة الصحية".

وأضاف أدهانوم: "سأستمر أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية في الانخراط مع الشركاء، لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين. سويا!".