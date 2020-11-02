أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه فرض عزلا ذاتيا على نفسه، بعد مخالطته لمريض بفيروس كورونا المستجد.
وقال أدهانوم في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "تم التأكد من تواصلي مع شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19. أنا بخير ومن دون أعراض لكنني سأعزل ذاتيا خلال الأيام المقبلة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية وسأعمل من المنزل".
وتابع: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال كوفيد 19 والقضاء على الفيروس وحماية الأنظمة الصحية".
وأضاف أدهانوم: "سأستمر أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية في الانخراط مع الشركاء، لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين. سويا!".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بعد مخالطة مريض كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.