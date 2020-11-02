مدينة أوروبية جديدة تدخل مرحلة الإغلاق الشامل بسبب كورونا

أعلنت مدينة جنيف السويسرية، فرض تدابير صارمة على المنشآت والمحلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت السلطات السويسرية إنها قررت إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية في جنيف، لمنع تفشي الفيروس.
وأضاف الحكومة أن الأوضاع في البلاد خطيرة للغاية، مؤكدة على إغلاق المطاعم والحانات ومراكز ترفيه أخرى (قاعات السينما والمتاحف والمسابح والمكتبات وغيرها)، وجميع المتاجر غير الأساسية بداية من مساء اليوم الإثنين.
وطالبت الحكومة من سكان المدينة بعدم مغادرة منازلهم، إلا في الحالة الضرورة القصوى فقط.
وبررت السلطات هذه التدابير بالارتفاع الكبير في عدد الإصابات المحلية التي تجاوزت مؤخرا الألف يوميا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الإصابات في أوروبا كلها.
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