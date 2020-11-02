بسبب حقيبة زوجته.. أردوغان يمتنع عن مصافحة زعيم المعارضة

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مصافحة زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، وذلك على خلفية تصريحات الأخير حول الإسراف المبكر لأردوغان وزوجته.
وظهر في التجمع، قيام أردوغان بمصافحة مرشح الرئاسة السابق محمرج إنجه، ورفض مصافحة كليتشدار أوغلو رغم وقوفه بجانب انجه.
واشتعل الخلاف بين الطرفين، عقب تصريحات زعيم المعارضة حول حقيبة زوجة أردوغان التي تقدر بـ50 ألف دولار، في مواجهة الدعاوي المطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية.
وقال كليتشدار أوغلو: "أصدقائي الأعزاء، هناك نقطة أريد أن ألفت انتباهكم إليها: إن كان هناك عشرات ومئات الأطفال يخلدون إلى فراشهم جائعين، إن كان هناك أب ينتحر لأنه لا يستطيع أن يشتري لابنه بنطالًا، وإن كان هناك طفل يموت من الجوع، فأنا أقول إنه لا يمكنكم أن تتجولوا بحقيبة قيمتها 50 ألف دولار".
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