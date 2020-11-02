ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 79 قتيلا

أعلن مسؤولون أتراك اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد إلى 79 قتيلا.
ونقلت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين عن مسؤولين أتراك قوله إن 79 قتلوا جميعهم في إزمير، في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.
وأضاف المسؤولون أنه تم استئناف جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة إزمير غربي البلاد.
وكانت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن أيواء للمتضررين، مضيفة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال.
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