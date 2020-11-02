الهند تسجل 45 ألفًا و230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 45 ألفا و230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و496 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الإثنين - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 8 ملايين و229 ألفا و313 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 122 ألفا و607 حالات.
وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.
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