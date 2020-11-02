سياسي كويتي: 5 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

قال المحلل السياسي الكويتى عبدالله خالد الغانم، إن هناك توجهًا من عدة دول عربية للتطبيع مع إسرائيل ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة خصوصًا بعد خطوات كل من الإمارات والبحرين والسودان بعقد إتفاق سلام مع إسرائيل .
وكشف "الغانم"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن هناك خمسة مسارات تنسيق عربي إسرائيلي تمر الآن عبر البيت الأبيض وقد تكون نهايتها اعلان عربي للتطبيع وهم " مسار لبناني ،مسار تونسي، مسار مغربي، مسار قطري، مسار عماني" .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنّ هناك 5 دول عربية مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير الإمارات والبحرين والسودان ومصر والأردن قائلا لدينا 5 دول (مطبعة مع إسرائيل بالفعل)، لكن فعليًا لدينا ربما 9 أو 10 دول قد تنضم لقطار التطبيع بعد الانتخابات الأمريكية .
تصريحات ترامب جاءت ردًا على سؤاله حول ما إذا كانت هناك دول عربية أخرى ستنضم للدول التي طبعت مع إسرائيل؟ ليجيب قائلا "نعم" لدينا 5 (مطبعة مع إسرائيل)، لكن فعليا لدينا ربما 9 أو 10 دول، وسيكون لدينا الكثير، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سيطبعون جميعهم.
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