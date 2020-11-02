ترامب يتوعد فاوتشي.. "موعدنا بعد الانتخابات"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه سيقيل كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد بعد انتخابات الثلاثاء، حيث أعرب عن إحباطه من استمرار انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع معدلات انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

وأضاف ترامب، أمام حشد من مؤيديه بعد منتصف الليل في فلوريدا، أن الفيروس سيحصل على تغطية إخبارية أقل بعد يوم الانتخابات.

وأثار ذلك جزءًا من الحشد الذي هتف "اطرد فاوتشي"، في إشارة إلى أنتوني فاوتشي.

ورد ترامب على الحشد، "لا تخبروا أحداً، لكن دعوني أنتظر قليلاً بعد الانتخابات".

وسبق أن أعرب ترامب عن قلقه من الانتكاسة السياسية المترتبة على عزل الطبيب المشهور والمخضرم قبل يوم الانتخابات، وأضاف أنه يقدر "نصيحة الجمهور".

وتحدث فاوتشي، في وقت سابق، صراحة أن ترامب تجاهل نصيحته لاحتواء الفيروس، قائلاً إنه لم يتحدث مع ترامب منذ أكثر من شهر.

وأثار ذلك القلق مع اقتراب فضل الشتاء المليء بالتحديات إذا لم يتم فعل المزيد قريبًا لإبطاء انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف أميركي حتى الآن هذا العام.