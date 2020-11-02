ارتفاع عدد ضحايا إعصار جوني في الفلبين لـ 16 قتيلا.. فيديو وصور

أعنلت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم، الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الإعصار جوني، وهو أقوى الأعاصير التي شهدها العالم هذا العام، إلى 16 قتيلا.

وذكرت الوكالة في بيان لها أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أحدثت فيضانات أودت بحياة عشرة أشخاص في إقليم ألباي وستة آخرين في كاتادوانيس.

وتقع المنطقتان جنوبي جزيرة لوزون التي يسكنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 108 ملايين نسمة.

وفر أكثر من 390 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانًا، بما في ذلك أكثر من 345 ألفًا إلى مراكز الإجلاء، مما أثار مخاوف بشأن الامتثال للبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، بحسب "سي إن إن" الأمريكية.

وجوني واحدة من أقوى العواصف التي تضرب الفلبين منذ إعصار هايان عام 2013 وتسبب في مقتل أكثر من 6300 شخص.

وضربت العاصفة اليابسة في جزيرة كاتاندوانيس اليوم حوالى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ورافقتها رياح بلغت سرعتها 225 كلم في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 310 كلم في الساعة، انتزعت أسطح العديد من المنازل والأشجار وتسببت في فيضانات.

ويأتي إعصار جوني بعد أسبوع من مرور إعصار "مولافي" الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وإغراق منطقة زراعية كبيرة قبل أن يواصل طريقه إلى فيتنام.