إسرائيل تسجل 649 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين أنها سجلت 649 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية بينما تم الإبلاغ عن 372 حالة خطيرة. وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم - أن حصيلة الوفيات بلغت 2554 حالة، بينما هناك 170 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

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