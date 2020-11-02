قبل الانتخابات.. ترامب يأمر ببناء سياج أمني حول البيت الأبيض خوفًا من التظاهرات

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأثنين، إن الرئيس الأمريكي ووجه ببناء سياج أمني حول البيت الأبيض، وذلك خوفًا من اندلاع تظاهرات غاضبة تزامنًا مع انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.
وذكرت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أعلنت حالة تأهب أمني قصوى في العاصمة، ودفعت بـ250 فردًا من الحرس الوطني في المدينة تأهبًا لأي أعمال عنف.
وكانت قد اندلعت مظاهرات عارمة أمام البيت الأبيض في الأيام التي أعقبت مقتل المواطن ذو الأصول أفريقية، جورج فلويد، خنقًا على أيد ضابط شرطة بمدينة مينابلوس.
ومؤخرًا أعلنت عدة جماعات ناشطة سياسيا في الولايات المتحدة اعتزامها الخروج في مظاهرات الأسبوع المقبل إذا بدا أن الرئيس ترامب يتدخل في عملية فرز الأصوات أو في نتائج التصويت غداة الانتخابات.
ويستعدّ المشاركون للخروج في مظاهرات حاشدة فور تسلُّم رسائل قصيرة بدءًا من بعد منتصف يوم الأربعاء الرابع من نوفمبر غداة يوم الانتخابات.
وقال ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع إن نتيجة الانتخابات ينبغي أن تُعلن يوم الثلاثاء، وهو سيناريو بعيد الوقوع في ظل الحاجة إلى وقتٍ لفرز الأصوات البريدية وسط وباء كورونا.
وردًا على أسئلةٍ بخصوص خُطط الناشطين للخروج في مظاهرات، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، سارة ماثيو، إن "الرئيس سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة".
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