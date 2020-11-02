"ضربة جديدة" تهز الليرة التركية.. تقودها إلى القاع

حل مزيد من الضعف بالليرة التركية أمام الدولار الأميركي، الاثنين، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.
سجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار بحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850، الذي سجلته في وقت سابق اليوم، وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال السبت إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي.
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