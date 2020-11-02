ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تغريدة فى "تويتر": "أنا بخير ولم تظهر أى أعراض.. لكن سأعزل نفسى خلال الأيام القادمة تماشيا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية". وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيواصل العمل من المنزل. وتابع قائلا: "من المهم للغاية أن نمتثل جميعا للإرشادات الصحية.. هذه هى الطريقة التى سنقوم بها بكسر سلاسل انتقال عدوى كوفيد 19، وقمع الفيروس، وحماية الأنظمة الصحية". واختتم سلسة تغريداته بالقول: "أنا وزملائى بمنظمة الصحة العالمية سنستمر بالانخراط مع الشركاء لإنقاذ الأرواح وحماية المستضعفين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير عام منظمة الصحة العالمية يعزل نفسه بسبب فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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