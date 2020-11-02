جزء من لعبة سياسية| إعلامية: كورونا عرّى منظمة الصحة من مصداقيتها

عبرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن استيائها حيال الطريقة التى يخرج بها مدير منظمة الصحة العالمية بتصريحات متشائمة سوداوية تثير الذعر بين البشر، فضلًا عن حالة التخبط والتناقض المتكرر فى التصريحات والبيانات.

ولفتت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الأكذوبة التى روجت لها منظمة الصحة العالمية كونها جزءا من لعبة سياسية كشفت عوار المنظمة فى إدارتها للأزمة وتخبطها فى تصريحاتها فضلًا عن خروج أعضاء المنظمة بتصريحات مغايرة لبعضها البعض ، مشيرة إلى تصريحات خبيرة منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيكوف بأن فيروس كورونا مستقر للغاية ولا توجد به طفرات حتى الآن وفى المقابل خرج عكسها تصريحات لمدير المنظمة يحذر من هجمة شرسة خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الرشيد، إلى أنه لا يمكن الثقة في منظمة الصحة العالمية لتحكم المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي فيها.

ولا يزال تضارب المعلومات والتوصيات بشأن الوقاية من فيروس كورونا، مستمرا بشكل مطّرد، في الوقت الذي يعزز الاتهامات والشبهات التي تحوم حول قرارات منظمة الصحة العالمية.