وزير الداخلية الفرنسي: بلادنا في حالة حرب مستمرة مع الإرهاب

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأثنين، إن بلاده تعيش في حالة حرب مستمرة مع الإرهابيين.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن دارمانان قوله: "فرنسا تعيش تهديدا إرهابيا ونحن في حالة حرب والهجمات محتملة في أي مكان على أراضينا".

وأضاف: "من غير المقبول ربط الإرهاب بالمهاجرين أو بلون بشرة فالإرهاب مرتبط بإيديولوجية متطرفة، واستنفرنا مئة ألف شرطي وجندي لحماية البلاد".

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من دارمانان، التوجه هذا الأسبوع إلى تونس لبحث ملف مكافحة الإرهاب، بعد الهجوم الذي وقع الخميس الماضي في مدينة نيس بجنوب فرنسا ونفذه تونسي عمره 21 عاما.

ومنفذ الهجوم الذي أوقع ثلاثة قتلى في كاتدرائية نيس هو تونسي يدعى ابراهيم العيساوي يبلغ من العمر 21 عاما، وصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر الماضي، ووصل إلى نيس قبل الاعتداء بساعات.

والسبت الماضي، قال ماكرون إنه يتفهم "مشاعر المسلمين" جراء نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد لكن ذلك لا يبرر العنف إطلاقا.

وأضافماكرون إن "الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة". وأضاف أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.

وتابع "أفهم أنه قد نشعر بالصدمة من رسوم كاريكاتورية لكنني لن أوافق مطلقا على تبرير العنف"، مؤكدا "حرياتنا وحقوقنا، أعتبر أن مهمتنا هي حمايتها".

وبشأن ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الإسلامية مثل بنغلاديش وباكستان وتركيا، قال ماكرون "إن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا أنني مؤيد لهذه الرسوم". وأضاف "هناك أناس يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدّعون الدفاع عنه".